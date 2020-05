Feuer in Firma schnell gelöscht

Brand In einer Firma in der Ulmer Straße kam es am Donnerstag gegen 12.50 Uhr zu einem Brand, der vermutlich aufgrund eines Defektes an einer Maschine entstand. Die Feuerwehren Aalen und Unterkochen hatten das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand. Foto: onw-images/Markus Brandhuber