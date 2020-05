Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ellwangen. Bei einem Unfall auf der B290 zwischen Jagstzell und Ellwangen auf Höhe Rindelbach wurde eine Person schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt ereignete sich der schwere Unfall gegen 1.30 Uhr. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie auf Höhe der Abzweigung nach Schönau ein vor ihm fahrender Skoda Fabia älteren Baujahrs von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der etwa 25 Zentimeter starke Baum brach in einer Höhe von rund drei Metern ab.

Das Auto blieb in den Bäumen hängen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden, bevor der Fahrer aus dem Fahrzeug geholt werden konnte. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Identität des Fahrers konnte bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Die B290 war bis etwa 4 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.