Die schönsten Maibaum-Bilder unserer Leser

Viel Fantasie beweisen Kinder, jugendliche und Erwachsene, obwohl die großen Maibäume der Verein in Dörfern und größeren Gemeinden in diesem Jahr nicht aufgestellt wurden. Ein Aufruf in der Schwäbischen Post hatte zur Folge, dass über 30 E-Mails mit Fotos an die Redaktion eingesandt wurden. Dafür allen Einsendern herzlichen Dank fürs Mitmachen! Von den Bildern zeigen wir auf dieser Seite eine kleine Auswahl. Die anderen finden sich im Internetauftritt dieser Zeitung. mam