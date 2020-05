Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer in der Böbinger Rosensteinstraße

Baustelle Seit Donnerstag müssen Verkehrsteilnehmer an der Einmündung der Hauptstraße und der Schulstraße in die Rosensteinstraße in Böbingen mit Behinderungen rechnen. Wie Bürgermeister Jürgen Stempfle mitteilt, hatte die Straßenmeisterei Schwäbisch Gmünd recht kurzfristig grünes Licht gegeben für eine von der Gemeinde schon länger gewünschte Sanierung des Straßenbelags. Auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern sei dieser vor allem durch Schwerlastverkehr uneben und wellig geworden. Weil der Remstalradweg hier von der Schulstraße herunterführt, seien die unebenen Stellen vor allem für Radfahrer gefährlich gewesen. Die Bauarbeiten sollen an diesem Montag abgeschlossen werden. dav/Foto: Tom