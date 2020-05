Ein leicht unbeständiger Wochenstart

Am Montag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne, Wolken und lokalen Schauern. Die Spitzenwerte erreichen 16 bis 20 Grad. 16 Grad werden es in Neresheim, 17 in Bopfingen, 18 in Ellwangen, 19 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 5 bis 2 Grad. Am Dienstag tagsüber sind viele Wolken unterwegs, zwischendurch zeigt sich aber auch mal die Sonne. Es wird etwas kühler als am Montag, maximal 17 Grad. Im weiteren Wochenverlauf scheint häufig die Sonne. Anfangs liegen die Temperaturen noch bei 17 Grad, am Freitag gibt es bis zu 24 Grad.