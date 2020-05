20-Jähriger bedroht mehrere Personen mit Messer

Eschach. Mit einem Messer bedrohte ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag mehrere Personen. Offenbar stand der junge Mann unter Drogeneinfluss und war deshalb in einem psychischen Ausnahmezustand, berichtet die Polizei. Die bedrohten Personen riefen die Polizei zu Hilfe. Der 20-Jährige, der zwischenzeitlich das Gebäude verlassen hatte, kam noch während der Befragung der beteiligten Personen wieder zurück. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 20-Jährige wurde im Anschluss einem Arzt vorgestellt, der ihn in eine Klinik einwies.