Dreiste Diebe bestehlen Senioren

Aalen. Vor dem Blumenstand eines Baumarktes im Hasennest wurde eine 88-Jährige am Samstagmittag bestohlen. Gegen 12.30 Uhr wurde die Dame dort von einer ihr unbekannten Frau angesprochen und in ein rund zweiminütiges Gespräch verwickelt, berichtet die Polizei. Als die alte Dame später an der Kasse stand, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war. Die mutmaßliche Täterin ist ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 150 cm groß und schlank. Sie hat blonde Haare und sprach gebrochen Deutsch. In der Geldbörse befanden sich außer rund 200 Euro Bargeld mehrere persönliche Papiere der 88-Jährigen.

Ebenfalls am Samstag wurde einer 69-Jähriger aus ihrer am Körper getragenen Handtasche die Geldbörse entwendet. Die Frau, die während der Tatzeit in der Wilhelm-Merz-Straße unterwegs war, bemerkte den Diebstahl kurz vor 12 Uhr. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.