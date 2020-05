Essingen: Sachbeschädigungen in der Mainacht

Laut Polizeiinformationen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Essingen. Im Schlosspark in Essingen und im Bereich eines Einkaufsmarktes wurden zwischen Donnerstagabend, 30. April, 20 Uhr und Freitagmorgen, 1. Mai, 8 Uhr, diverse Farbschmierereien auf Skulpturen gesprüht, meldet die Polizei. Zudem wurde eine Sitzbank im Schlossgarten in einen Teich geworfen. Laut Polizeiinformationen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.