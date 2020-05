Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7.37 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der B29 zwischen Stuttgart und Aalen auf Höhe Urbach besteht in beiden Richtungen die Gefahr durch eine Holzpalette auf der Fahrbahn.

7.17 Uhr: Die Polizei hat die Ermittlungen zum tragischen Unfalltod des 17-jährigen Schülers, der in der Nacht zum Sonntag auf der B 290 zwischen Jagstzell und Ellwangen verunglückte, abgeschlossen. Ursache war nicht angepasste Geschwindigkeit sowie fehlende Fahrpraxis.

6.51 Uhr: Der Ostalbkreis regelt die Nutzung von Müllsparsäcken neu. Das hat der Auschuss für Umwelt und Kreisentwicklung am Montag beschlossen. Um wie viel die schwarzen Behältnisse teurer werden, was der Grund für die Änderung ist und welche Alternative besteht.

6.43 Uhr: Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dennoch wird die Sonne sich nicht so gut durchsetzen können. Tim Abramowski weiß mehr übers Wetter und wie es in den kommenden Tagen weiter geht.

6.12 Uhr: Bosch-AS droht der Corona-Schock. Laut Angaben von Gewerkschaft und Betriebsrat könnte sich deshalb die Zahl der Stellen, die Bosch streichen will, um 15 bis 20 Prozent, also um bis zu 400, erhöhen. Der Konzern äußerte sich nicht und verwies auf eine Stellungnahme, die an diesem Dienstag folgen soll.

6.10 Uhr: Auf den Straßen sieht es an diesem Morgen noch gut aus. Kommen Sie gut ans Ziel! Auch die Bahn meldet keine Verspätungen. Allen Pendlern eine gute Fahrt!

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.