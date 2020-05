Ersatztermin für Boss Hoss

Heidenheim. Aufgrund des behördlich verfügten Verbots von Großveranstaltungen in der Corona-Pandemie müssen die Sommerkonzerte von The BossHoss ins nächste Jahr verschoben werden. Dazu gehört auch das Konzert im Brenzpark Heidenheim im August. Nun gibt es einen Termin für das verschobene Konzert: The BossHoss werden nun am 21. August 2021 in Heidenheim im Rahmen ihrer „Black is Beautiful Summer 2021“-Tour im Brenzpark gastieren. Bereits im Vorverkauf erworbene Eintrittskarten für das diesjährige Konzert behalten ihre Gültigkeit.