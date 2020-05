60-Jährige versucht rollendes Auto zu stoppen

Röhlingen. Eine 60-jährige Lenkerin eines Opel Meriva versuchte am Dienstagnachmittag ihr davonrollendes Fahrzeug zu halten und verletzte sich dabei schwer, meldet die Polizei. Zuvor befuhr die 60-Jährige die Jungfernstraße bergaufwärts. Laut Polizeiinformationen hielt die Fahrerin oben an und stieg aus ihrem Fahrzeug aus, ohne dieses gegen das Wegrollen zu sichern. Nachdem der Pkw rückwärts gerollt war, versuchte die Frau, das Fahrzeug zu stoppen beziehungsweise in das Auto zu gelangen. Hierbei wurde sie etwa 120 Meter mitgeschleift und dabei schwer verletzt. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto rollte anschließend noch weiter und prallte in einer Hofeinfahrt gegen eine Gartenmauer. An dem Fahrzeug entstand hierbei ein Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 15.000 Euro.