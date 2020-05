Samen für die Messwies zuhause

Handel Ab sofort ist die „Bopfinger Bienenweide“ und die „Messwies“ wieder in einigen Bopfinger Fachgeschäfte erhältlich. Oder direkt im GHV-Büro, E-Mail an: info@natuerlichbopfingen.de. Auch wenn die Ipfmess in diesem Jahr wegen Corona ausfällt. Mit den traditionellen Mess-Farben Rot, Weiß und Blau hat man ein bisschen Ipfmess-Feeling im Garten. Foto: privat