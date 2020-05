Tödlicher Bahnunfall in Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall. Am Bahnhof in Schwäbisch Hall wurde am Dienstag gegen 11.15 Uhr eine 45-jährige Frau von einem aus Richtung Crailsheim einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen hervor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Bahnverkehr war während des Einsatzes unterbrochen und wurde kurz nach 13 Uhr wieder freigegeben.