Ein sehr freundlicher Mittwoch

Nach einer frostigen Nacht, gibt es am Mittwoch auf der Ostalb insgesamt viel Sonnenschein bei maximal 14 bis 18 Grad. 14 Grad werden es in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Ellwangen, 17 in Aalen. Die 18 Grad werden rund um Schwäbisch Gmünd erreicht. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist sternenklar. Die Tiefstwerte liegen bei +3 bis -2 Grad. Am Donnerstag wird es ebenfalls freundlich, maximal 21 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Am Samstag gibt es eine Mischung aus vielen Wolken. Abends sind auch erste Schauer möglich. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad. Der Sonntag wird ein wechselhafter Tag, maximal 20 Grad.