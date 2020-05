Raubüberfall auf Norma-Filiale in Unterkochen

Aalen-Unterkochen. In den späteren Abendstunden des Dienstags wurde die Polizei wegen eines Überfalls auf die Norma-Filiale in Unterkochen alarmiert. "Die Ermittlungen verlaufen erfolgreich - sowohl was die Täter, als auch was die Beute betrifft", erklärte ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung, konnte aus taktischen Gründen aktuell aber nicht mehr berichten.