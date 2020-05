Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.22 Uhr: Gute Nachrichten für diesen Mittwoch: Das schlechte Wetter verabschiedet sich. Heute wird es sehr freundlich. Tim Abramowski hat die Aussichten für die kommenden Tage.

6.10 Uhr: Die Landesstraße zwischen Schäufele/B19 und Pommertsweiler ist heute und morgen wegen Beschilderungsarbeiten von 7 Uhr bis 12 Uhr halbseitig gesperrt.

6.10 Uhr: Die Gefahr durch das tote Wildschwein besteht nicht mehr.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler. Aktuell liegen keine Informationen für Verspätungen oder Zugausfälle vor.

6.05 Uhr: Starten wir mit einer eher ungewöhnlichen Meldung auf den Straßen: Auf der B29 Nördlingen Richtung Aalen zwischen Hüttlingen/B19 und Aalen-Affalterried liegt ein totes Wildschwein auf der Fahrbahn. Fahren Sie hier besonders vorsichtig.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.