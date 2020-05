Baustart für 16 Wohnungen

Infrastruktur An der Essinger Limesstraße entsteht ein neues Gebäude.

Essingen. Die Essinger Wohnbau errichtet ein Gebäude mit 16 Neubauwohnungen in Effizienzhaus 55-Standard an der Essinger Limesstraße. Das teilt die Wohnbau in einem Schreiben mit. Vor Kurzem trafen sich Horst Enßlin und Lars Fischer, Geschäftsführer der Essinger Wohnbau, mit Bürgermeister Wolfgang Hofer und Bauunternehmer Steffen Eisele zum offiziellen Spatenstich. Parallel zum Baubeginn habe auch der Verkaufsstart stattgefunden.

„Wir freuen uns, wieder attraktive Wohnungen in Essingen anbieten zu können“, sagt Horst Enßlin. „Kaufinteressenten können aus Wohnungen zwischen 35 und 115 Quadratmetern Wohnfläche auswählen.“ Die Fassade des Neubaus werde mit warmen Erdfarben gestaltet und mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen abgesetzt. Das Dachgeschoss werde mit Echtholz verkleidet. „Wir verbinden moderne Formen mit bewährten, natürlichen Oberflächen“, sagt Lars Fischer, der als Architekt für die Gestaltung verantwortlich ist.

Auf die Einladung von Kundinnen und Kunden und Projektpartnern zum Spatenstich wurde aufgrund der aktuellen Lage verzichtet, wie die Wohnbau weiter mitteilt. „Wir sind sehr froh, dass trotz der aktuellen Lage bisher alle unsere Bauvorhaben und Baustellen nach Plan laufen“, sagt Architekt Lars Fischer.