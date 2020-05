Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7 Uhr: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen liegen zwischen Schwäbisch Gmünd-Ost und Iggingen Holzteile auf der Fahrbahn.

6.40 Uhr: Das Landratsamt bewertet die aktuelle Corona-Situation im Ostalbkreis ziemlich gut. Auf einem „bemerkenswert guten Weg“ sei der Ostalbkreis in der Bewältigung dessen, was die durch das Covid-19-Virus ausgelöste Coronakrise im Ostalbkreis ausgelöst hat. Es gibt immer weniger aktive Fälle. Die Entwicklung im Kreis können Sie in interaktiver Diagramme anschauen.

6.20 Uhr: Gute Nachrichten verbreitet heute unser Wettermelder Tim Abramowski. Ein herrlicher Tag mit viel Sonnenschein steht bevor.

6.05 Uhr: Bei einem Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ging es am Mittwoch um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise und um weitere Lockerungen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellte im Anschluss in einer Pressekonferenz den Stufenplan für Baden-Württemberg vor.

6.03 Uhr: Auf den Straßen und Schienen ist es ruhig an diesem Morgen. Egal ob mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn: Wir wünschen allen Pendlern eine gute Fahrt und einen tollen Start in den Tag.



6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.