Schreckschusswaffe und Drogen bei Corona-Verstoß gefunden

Bei einer Kontrolle in Oberkochen versuchten zwei Jugendliche zu flüchten.

Oberkochen. Bei einer Kontrolle am Mittwochabend in der Heidenheimer Straße, hat die Polizei im Marihuana und eine Schreckschusspistole mit Munition im Fahrzeug gefunden. Das teilt die Polizei mit. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie der Corona-Verordnung ermittelt. Zudem müssen drei Jugendliche, die auch im Auto saßen mit Anzeigen gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Nachdem die Beamten den Mercedes gegen 22 Uhr stoppten, versuchten zwei der Jugendlichen zu flüchten. Beide konnten aber nach einer kurzen Verfolgung aufgehalten werden. Der 20-jährige Fahrer verhielt sich während der gesamten Kontrolle aggressiv, so die Polizei. Da der Verdacht bestand, dass er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, wurde ein entsprechender Vortest durchgeführt. Nachdem dieser positiv erlief, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. In seinem Fahrzeug, in dem sich drei 17 Jahre alte Jugendliche befunden hatten, wurde eine geringe Menge Marihuana und eine Schreckschusspistole samt Munition aufgefunden.

Die Jugendlichen wurden allesamt an der Kontrollstelle von ihren Eltern abgeholt, die von der Polizei verständigt worden waren. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz sowie der Corona-Verordnung ermittelt. Zudem müssen die drei Jugendlichen ebenfalls mit Anzeigen gegen die Corona-Verordnung rechnen.