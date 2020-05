Tom Jones kommt nicht auf die Kapfenburg

Für das Konzert in Lauchheim gibt es keinen Ersatztermin.

Lauchheim. Durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Veranstaltungsverbote wird die Live-Tour von Tom Jones verschoben. Für das Konzert in Lauchheim auf der Kapfenburg konnte jedoch kein neuer Termin für das kommende Jahr gefunden werden, teilt der Veranstalter mit. Deshalb fällt das Konzert aus. Bereits erworbene Karten können an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Auch das Konzert in Ulm/Wieblingen fällt aus.

Für die Veranstaltungen in Siegen, Berlin und Kiel konnten konkrete Ersatztermine im Sommer 2021 zwischen 19. Mai und 13. August bestimmt werden.