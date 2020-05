Mögliche Termine für Öffnung von Gastronomie und Hotel genannt

Noch nicht beschlossen: Außengastronomie könne ab dem 18. Mai an im Südwesten wieder möglich sein.

Stuttgart. Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) hat mögliche konkrete Termine für die Öffnung von Hotellerie und Gastronomie in der Corona-Krise genannt. Die Außengastronomie solle ab dem 18. Mai im Südwesten wieder möglich sein, sagte Wolf am Donnerstag dem SWR.

Die Innenräume der Restaurants könnten vom 25. Mai an wieder öffnen, Hotels und Freizeitparks am 30. Mai. Es handele sich bei den Terminen noch nicht um einen gemeinsamen Beschluss, sondern um „Pläne, an denen mit Hochdruck gearbeitet“ werde, erläuterte ein Sprecher von Wolfs Ministerium.

„Ich kann versprechen, dass die Landesregierung den Zeitplan bis zum Wochenende hinterlegt, damit die Gastronomen verbindlich planen können“, sagte Wolf dem SWR. Die Infektionszahlen müssten aber stabil bleiben, damit die Pläne umgesetzt werden können.