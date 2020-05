Kliniken fahren hoch

Aalen. Die Kliniken im Ostalbkreis wollen schrittweise wieder den Regelbetrieb aufnehmen: Wegen der Corona-Pandemie sind bislang in den drei Häusern der Kliniken Ostalb in Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd sogenannte „elektive“, das bedeutet nicht dringliche, Behandlungen und Operationen aufgeschoben worden. Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat nun eine Konzeption für die schrittweise Wiederaufnahme des stationären Regelbetriebs in Krankenhäusern vorgelegt. Dementsprechend haben sich die Kliniken Ostalb vorbereitet, um den Klinikbetrieb sukzessive wieder hochzufahren. Details will das Landratsamt in der kommenden Woche bekannt geben.