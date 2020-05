Amseln & Co. im Garten zählen

Aalen. Zur 16. „Stunde der Gartenvögel“ am Muttertagswochenende, vom 8. bis 10. Mai, ruft der NABU in Baden-Württemberg und bundesweit auf, eine Stunde lang Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar zu beobachten, zu zählen und zu melden. So geht’s: Aussichtsplätzchen suchen, Stift zücken und von jeder Vogelart die höchste Anzahl notieren, die im Laufe einer Stunde entdeckt wird und online melden unter www.stundedergartenvoegel.de oder telefonisch unter 0800 1157115 am Samstag, 9. Mai, von 10 bis 18 Uhr. Meldeschluss: 18. Mai.