Kommt etwa nochmal Schnee?

Am Freitag wird das Wetter auf der Ostalb wieder ordentlich. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Spitzenwerte liegen bei frühsommerlichen 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Ellwangen, 22 in Bopfingen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24, örtlich auch 25 Grad. Am Samstag gibt es einen Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne, vereinzelt kann es auch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad. Am Samstag gibt es einen Mix aus vielen Wolken, etwas Sonne und lokalen Schauern, maximal 23 Grad. Der Sonntag wird ein leicht wechselhafter Tag. Es wird immer wieder mal nass, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Höchsttemperatur liegt unverändert bei 23 Grad. Zu Beginn der neuen Woche wird es dann ziemlich spannend. Von Nordwesten her erreicht uns im Laufe des Tages eine Kaltfront. Erst fällt Regen, ab dem Nachmittag/frühen Abend sind möglicherweise sogar Schneeschauer möglich. Vormittags liegen die Werte noch im zweistelligen Bereich, am Nachmittag gibt’s noch maximal 5 Grad. Am Dienstag beruhigt sich das Wetter dann schon wieder. Der Tag startet noch wolkig, im Laufe des Tages wird es aber immer freundlicher, maximal 14 Grad.