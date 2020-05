Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7 Uhr: Frust in der Warteschlange beim Wertstoffhof - kennen Sie das? Dann haben wir hier etwas zum Schmunzeln.

6.36 Uhr: Gleiswechsel in Aalen: Der RB 13 nach Crailsheim (planmäßige Abfahrt 7.09 Uhr) fährt heute auf Gleis 3.

6.27 Uhr: Bei dem Einbruchsalarm in Schwäbisch Gmünd handelt es sich laut Polizei um einen Fehlalarm.

6.16 Uhr: Ein freundlicher Freitag, ein wechselhaftes Wochenende - und was ist mit der kommenden Woche? Kommt etwa nochmal Schnee?

6.06 Uhr: Am späten Donnerstagabend gab es einen Einbruchsalarm in einem Getränkemarkt in Schwäbisch Gmünd und ein Raubüberfall auf einen Discounter in Schorndorf.

6.05 Uhr: Keine besonderen Vorkommnisse auf den Straßen und Schienen der Region. Kommen Sie gut ans Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.