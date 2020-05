Maibäume ohne Ende auch zu Coronazeiten

Altkreis Aalen

Ein Maibaumwettbewerb konnte dieses Jahr zwar nicht veranstaltet werden, Maibäume gab es aber schon und zwar in beachtlicher Menge. Wirklich überrascht hat uns die Vielzahl an Einsendungen zum 1. Mai. Insgesamt waren es über 40 Bilder, die uns aus dem ganzen Altkreis Aalen zugeschickt wurden. Einen Teil davon haben wir bereits am 2. Mai auf einer Bilderseite in der Schwäbischen Post abgedruckt. Weil es aber so viele waren, kommt nun noch einmal eine Auswahl an Bildern in der Zeitung.

Und weil auch Alexander Veit von der Ellwanger Rotochsen- Brauerei von so viel Maibaumtreue begeistert ist, hat er spontan zehn Partyfässer Rotochsenbier gespendet, um sie unter den Einsendern zu verlosen. Das edle Getränk verlosen wir natürlich gerne. Alle, die uns bereits Bilder geschickt haben, nehmen daran teil und wer noch keines geschickt hat, kann dies noch tun, per E-Mail an g.koeniger@sdz-medien.de. Die Gewinner werden benachrichtigt.