Schutz ist nicht pauschal festgelegt

Welche Schutzmaßnahmen die Betriebe konkret umsetzen müssen, ist nicht pauschal festgelegt, wie der DGB weiter erklärt. Der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, eine Gefährdung möglichst gering zu halten. In kleineren Unternehmen ohne betriebliche Interessensvertretung können sich Beschäftigte an den Betriebsarzt wenden und ihre diesbezüglichen Bedenken besprechen. Dieser könne dann sinnvolle Schutzmaßnahmen beim Arbeitgeber in die Wege leiten. In Betrieben mit betrieblicher Interessensvertretung haben die Beschäftigten ebenso diese Möglichkeit. Alternativ können sie sich auch an den Betriebs- oder Personalrat wenden. Für Schwerbehinderte ist die Schwerbehindertenvertretung, für Auszubildende die Jugend- und Auszubildendenvertretung der richtige Ansprechpartner.