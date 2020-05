Lauchheim erhält Zuschuss für Naturrasenplatz

Lauchheim. Die Stadt Lauchheim erhält für den Neubau des Sportplatzes, der bereits so gut wie fertig ist, einen Zuschuss des Landes aus dem Programm für kommunalen Sportstättenbau in Höhe von 71.000 Euro. Dies teilte Landtagsabgeordneter Winfried Mack der Lauchheimer Bürgermeisterin Andrea Schnele mit.



Beide freuen sich auf die Fertigstellung des Rasenplatzes und auf die Zeit, in der Sport wieder uneingeschränkt möglich sein kann.