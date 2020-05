Protest gegen Einschränkung der Grundrechte

Corona Rund 150 Menschen demonstrieren am Samstagnachmittag vor dem Aalener Rathaus

Aalen. Rund 150 Menschen sind am Samstagnachmittag um 15 Uhr in die Aalener Innenstadt gekommen, um gegen die Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Krise zu demonstrieren. "Wir wollen unsere Freiheit erhalten" - so das Thema der Demonstration vor dem Aalener Rathaus. Dabei wurde unter anderem die vermeintlich vorgesehene Impflicht kritisiert. Gegen die Einschränkung der Grundrechte müsse man sich wehren. Ein ausführlicher Bericht folgt.

Auch in Schwäbisch Gmünd wurde an diesem Samstag gegen den Zwang zum Schutz vor dem Virus protestiert. Rund 200 Menschen waren dafür auf den Gmünder Marktplatz gekommen.