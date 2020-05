Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Ab Montag, 18. Mai, sollen in Baden-Württemberg wieder regelmäßige Besuche in Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf möglich sein. Das meldet das Sozialministerium. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hatten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschlossen, dass in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie Senioren- und Behinderteneinrichtungen für die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit wiederkehrender Besuche geschaffen werden soll. Dieser Beschluss soll in Baden-Württemberg so schnell wie möglich umgesetzt werden, damit die für die Betroffenen belastenden Kontaktbeschränkungen entfallen.



6.36 Uhr: Die Jusos Schwäbisch Gmünd rufen die Bürger dazu auf, „in diesen Tagen genau hinzusehen, mit wem sie zu welchem Zweck demonstrieren“. Anlass sind die aktuellen Demonstrationen der Gruppen rund um „Querdenken“ in Stuttgart und Schwäbisch Gmünd am vergangenen Wochenende. Scharf kritisieren die Jusos die Gmünder Organisatoren und halten die Distanzierung der Initiatorin der Gmünder Demo, Katwin Beringer, für unglaubwürdig.

6.17 Uhr: Fans von abwechslungsreichem Wetter kommen zum Wochenstart voll auf ihre Kosten. Denn der Montag wird sehr spannend. Am Vormittag ist es noch mild, maximal 16 Grad. Allerdings kann es schon häufig regnen. Bei Durchzug der Kaltfront am späten Nachmittag/frühen Abend sinkt die Schneefallgrenze dann langsam auf rund 500 Meter ab. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.08 Uhr: Beim Blick auf die Straßen im Ostalbkreis freut sich das Pendlerherz: Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch rechnen. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.02 Uhr: Gute Nachrichten für alle die heute Morgen vorhaben mit der Bahn zu fahren. Die Züge im Ostalbkreis fahren aktuell alle nach Plan.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Montag.