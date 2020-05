Unbekannte brechen in Berufsschulzentrum ein

Aalen. Unbekannte warfen am Montagmorgen gegen 3.20 Uhr eine Fensterscheibe des Sekretariats am Berufsschulzentrum in der Steinbeisstraße mit mehreren großen Kieselsteinen ein und verschafften sich so Zugang in den Büroraum, aus dem sie einen Computerbildschirm entwendeten. Über weiteres Diebesgut ist der Polizei derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.