Gewalt gegen Polizisten: Haare ausgerissen und Tritt ins Gesicht

Am Wochenende gab es in Schwäbisch Gmünd und in Ellwangen mehrere gewaltsame Widerstände gegenüber Polizeibeamten.

Am Samstag kam es in Schwäbisch Gmünd in zwei Fällen zu gewalttätigen Übergriffen gegenüber Polizeibeamten. Dabei wurde einer Polizistin Haare ausgerissen und einem weiterem Beamten mit dem Fuß ins Gesicht getreten. Auch in Ellwangen leistete ein Mann am Sonntagmorgen massiv verbalen Widerstand gegen Polizeibeamte.

Polizeibeamtin Haare ausgerissen

Am Samstag um kurz nach 13:30 Uhr wurde die Polizei in ein Schuhgeschäft in die Bocksgasse gerufen. Dort kam es zu Streitigkeiten mit einer 49-jährigen Kundin, welche gebrauchte Schuhe umtauschen wollte. Vor Ort zeigte sich die Kundin uneinsichtig und wollte das Ladengeschäft trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen. Nachdem sie von einer 37-jährigen Polizistin zur Tür gebracht werden sollte, riss sie der Beamtin die Schutzmaske vom Gesicht, griff ihr in die Haare und ließ sich zu Boden fallen. Hierbei wurde der Polizistin ein größeres Haarbüschel ausgerissen.

Polizisten ins Gesicht getreten

Am Samstag um kurz vor 20 Uhr wurde die Polizei in die Straße beim Lindenmahd gerufen. Hier kam es im Vorfeld zu einem Familienstreit, in dessen Verlauf ein 22-Jähriger zunächst versuchte, seine Eltern zu schlagen und anschließend mit einem Schirmständer eine Glastür einschlug. Die Polizei konnte auf ihrer Anfahrt den jungen Mann in der Lachenäckerstraße stellen. Der 22-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, zudem war er laut Polizeiangaben deutlich betrunken. Nachdem der Mann den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete und sich entfernen wollte, wurde ihm der Gewahrsam erklärt. Bei der folgenden Festnahme wehrte sich der junge Mann massiv, beleidigte die Polizisten und trat, auf dem Boden liegend, einem Beamten mit dem Fuß ins Gesicht. Ihm ordnete ein Arzt die Einweisung in eine Spezialklinik an.

Verbaler Widerstand gegen Polizeibeamte in Ellwangen

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Rahmen eines Einsatzes gegen 0.40 Uhr in der Burgstraße zunächst zu massiven Beleidigungen gegen die beiden Polizeibeamten. Als daraufhin die Personalien des Mannes überprüft werden sollten, wehrte sich dieser vehement gegen die Maßnahmen. Der 29-jährige Mann, der fast drei Promille Alkohol im Blut hatte, wurde dabei leicht verletzt.