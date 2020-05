Museumsgalerie öffnet wieder

Bürgerhaus Am Samstag, 16. Mai, ist die Ausstellung „Der stille Klang“ wieder für Interessierte zu sehen.

Aalen-Wasseralfingen. Die Museumsgalerie im Bürgerhaus Wasseralfingen öffnet ab Samstag, 16. Mai, wieder für das Publikum.

Dies steht fest, nachdem das Land in der aktualisierten Verordnung am 2. Mai die coronabedingte Schließung von Museen zurückgenommen hatte. Noch bis zum 13. September ist die Ausstellung „Der stille Klang - Sieger Köder“ in Wasseralfingen“ zu sehen.

Bis 13. September geöffnet

Das Museum ist mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen wie Desinfektionsspender und Plexiglasschutz ausgestattet. Um den Begegnungsverkehr zu vermeiden und stets den Mindestabstand einhalten zu können, werden entsprechende Bodenmarkierungen und Wegweisungen angebracht.

Beim Besuch der Ausstellung werden die Besucher darum gebeten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Hinweis auf geänderte Öffnungszeiten des Museums Wasseralfingen: Samstag, Sonn- und Feiertag: 14 bis 18 Uhr Museum im Bürgerhaus Wasseralfingen Stefansplatz 5 73433 Aalen-Wasseralfingen Telefon: 07361 9791 0 E-Mail rathaus.wasseralfingen@aalen.de