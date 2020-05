Ein ordentlicher Dienstag

Nach einer sehr kalten Nacht, gibt es am Dienstag eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 10 bis 14 Grad. 10 Grad werden es in Neresheim, 11 in Bopfingen, 12 in Ellwangen, 13 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf +3 bis -1 Grad. Am Mittwoch tagsüber sind viele Wolken unterwegs, spätestens ab dem Nachmittag wird es erneut nass. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad. Auch am Donnerstag überwiegen die Wolken, maximal 16 Grad. Möglicherweise fällt am Freitag erneut kräftiger Regen, ganz sicher ist das allerdings noch nicht.