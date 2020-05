Xaver Metzger feiert den 60.

Aalen. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet Xaver Metzger bei der BW-Bank. An diesem Dienstag feiert der Leiter Kredit- und Vorsorgemanagement für private Kunden in den Regionen Baden-Württemberg Nord und Süd seinen 60. Geburtstag. Metzger startete seine berufliche Laufbahn 1976 in Aalen mit einer Ausbildung bei der Privatbank Handelsbank Wiedmann, einer Niederlassung der Handelsbank Heilbronn. Diese ging 1977 in der BW Bank auf. Als 34-Jähriger erhielt er die Gesamtprokura, 1995 übernahm er die Leitung des Privat- und Vermögenskundengeschäftes der Filiale Aalen. Der Familienvater gehörte viele Jahre dem Steuer- und Finanzausschuss der IHK an und war Mitglied im Prüfungsausschuss für Bankfachwirte. Weiter engagierte sich Metzger bei den Wirtschaftsjunioren und ist bis heute Mitglied im Wirtschaftsclub der IHK und im Rotary Club. 2005 wurde ihm die Leitung des Privatbankings im Landkreis Böblingen/Sindelfingen und der Filderregion übertragen. Dann kehrte Metzger nach Aalen zurück. Von hier aus verantwortet er seit 2018 die Neuausrichtung des Kredit- und Vorsorgemanagement Baden-Württemberg Süd. 2020 vergrößerte sich sein Verantwortungsbereich, nun fällt gesamte Region Baden-Württemberg Nord in seine Zuständigkeit.