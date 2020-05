Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.17 Uhr: Bis zu 25 000 Euro Bußgeld drohen, wenn man die Corona-Verordnung nicht einhält. Ob die Auflagen in Läden, Friseursalons, auf Spielplätzen und an beliebten Treffpunkten von Gruppen eingehalten werden, kontrollieren laut Stadtverwaltung Mitarbeiter des Ordnungsamts. „Insgesamt wurden bereits 600 Verstöße aus unterschiedlichen Vergehen, sei es Kontaktsperren, Schließung von Gastronomie und Abstandsregelung, erfasst“, sagt Pressesprecherin Karin Haisch.

6.51 Uhr: Das Land Baden-Württemberg plant ein zweites Corona-Hilfspaket für die Wirtschaft, meldet der SWR. Dies geht aus einem Schreiben von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) an die Landesminister hervor, das dem SWR vorliegt. Je länger die Corona-Pandemie andauere, desto deutlicher werde, welche Wirtschaftsbereiche besonders hart getroffen sind, schreibt Kretschmann an die Mitglieder des Landeskabinetts. "Wir müssen mit einem wirtschaftlichen Einschnitt rechnen, der tiefer geht als der nach der globalen Finanzmarktkrise 2008", heißt es in dem Schreiben. Der Ministerpräsident fordert seine Minister auf, bis Mittwoch Vorschläge und Konzepte aus ihren Ressorts vorzulegen.

6.40 Uhr: Trickbetrüger gibt es auch während der Coronakrise. „Uns sind Fälle von Betrügern im Zusammenhang mit Corona bekannt“, sagt Bernd Märkle, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen. Die Kriminellen nutzen die aktuelle Situation und die damit einhergehenden Ängste der Bevölkerung für ihre Maschen. Dabei greifen sie nicht nur auf den altbekannten Enkeltrick oder Fakeshops zurück, sondern versenden auch Betrugsmails. So erhalten potenzielle Opfer beispielsweise Mails von den Betrügern, deren Absender augenscheinlich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist. Dr. Stefan Dierkes, Geschäftsführer des Theiss & Binkowski Rechenzentrums, spricht im Interview darüber, welche unterschiedlichen Maschen es gibt, wie man sie erkennt, und welche Auswirkungen sie auf ihre Opfer haben können.

6.16 Uhr: Das Wetter mit Tim Abramowski: Nach einer sehr kalten Nacht, gibt heute eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 10 bis 14 Grad. 10 Grad werden es in Neresheim, 11 in Bopfingen, 12 in Ellwangen, 13 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. Weitere Wetteraussichten gibt's im Video.

6.08 Uhr: Auf den Straßen und Schienen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Fahrend Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

6.05 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt im Ostalbkreis bis 7 Uhr vor Frost. Zwischen 0 °C und -2 °C tritt leichter Frost auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -4 °C erwartet.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.