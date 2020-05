51-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Der Mann wurde durch eine Kette an einem Kran, den er selbst bedient hatte, in die Luft gezogen und stürzte anschließend aus rund zwölf Metern in die Tiefe.

Ellwangen. Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Schafhofstraße in Ellwangen wurde ein 51-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Laut Polizeiinformationen wurde der Mann durch eine Kette an einem Kran, den er selbst bedient hatte, in die Luft gezogen und stürzte anschließend aus rund zwölf Metern in die Tiefe. Trotz erfolgter Reanimationsmaßnahmen konnte er nicht mehr gerettet werden.