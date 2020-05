Spedition spendet 1000 Gesichtsmasken

Ellwangen. Mit einer Spende von 1000 Gesichtsmasken unterstützt die Spedition Hirsch Kindergärten, die während der Corona-Krise Notbetreuungen anbieten. Die Spende geht vor allem an die evangelischen und katholischen Kindergärten in Ellwangen, Pfahlheim, Röhlingen und an die Marienpflege.

Mit der Spende soll allen Beteiligten, die sich Tag für Tag für das Wohl von Familien und Kindern engagieren, die Möglichkeit gegeben werden, sich ausreichend zu schützen. „Wir freuen uns, wenn wir damit einen kleinen Beitrag im Kampf gegen das Coronavirus beitragen können“, sagt Helena Hirsch stellvertretend für ihre Familie.