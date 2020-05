54-jähriger Autofahrer kollidiert mit Hase

Am Auto entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Aalen. Als am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ein 54-jähriger VW-Lenker von Aalen in Richtung Waldhausen fuhr, kollidierte dieser mit einem Hasen. Laut Polizeiinformationen entstand am Auto ein Sachschaden von rund 2000 Euro.