Rottweiler beißt 52-jährigen Mann in den Arm

Aalen. Durch den Biss eines Rottweilers erlitt ein 52-Jähriger am Dienstag gegen 15 Uhr eine Verletzung am Oberarm, die im Krankenhaus genäht werden musste. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf einem Feldweg von der Böhmerwaldstraße in Richtung Kolpinghütte unterwegs. Der Hund, der einem Bekannten des 52-Jährigen gehört, sprang an ihm hoch und biss zu. Das Tier war angeleint, wurde jedoch Angaben des 52-Jährigen zufolge, zu spät zurückgehalten.