Der Ostalb-Morgen

6.34 Uhr: Oberbürgermeister Richard Arnold appelliert in der Corona-Krise an die Eigenverantwortung der Bürger und informiert über die aktuellen Entwicklungen. Bei der Außenbewirtschaftung will die Stadt für die Gastronomen für eine bestimmte Zeit unentgeltlich die Fläche erweitern, sagte Arnold. Außerdem wies Arnold darauf hin, dass seit Montag wieder Outdoorsport möglich sei, „an der frischen Luft und mit Abstand“. Reiten in der Halle sei nicht „outdoor“, sagte er, was nicht gemeint ist. Beim Training seien fünf Personen auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern zugelassen. Zudem seien die Namen zu dokumentieren, und die Trainingsgeräte seien zu reinigen. Ob und, wenn ja, wann Gmünds Freibäder in diesem Sommer öffnen, ist nach wie vor völlig ungewiss.

6.12 Uhr: Zum Wetter: Der Donnerstag startet auf der Ostalb noch nass. Ab dem späten Vormittag, beziehungsweise Mittag wird es allerdings immer trockener und teilweise zeigt sich auch mal die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 10 bis 14 Grad. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.02 Uhr: Auf den Straßen und Schienen im Ostalbkreis ist es aktuell ruhig. Sie können also noch gemütlich Ihren Kaffee trinken bevor Sie zur Arbeit fahren.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.