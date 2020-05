Tims Wetterblog fürs Wochenende

An diesem Freitag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs und vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 12 bis 16 Grad. 12 Grad werden es in Neresheim, 13 in Bopfingen, 14 in Ellwangen, 15 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s 16 Grad. Nach einer kalten Nacht, mit Werten nahe dem Gefrierpunkt, wird das Wetter am Samstag ordentlich. Es wechseln sich Sonne und Wolken ab, maximal 17, örtlich auch 18 Grad. Noch etwas wärmer wird es am Sonntag. Dann wird wieder die 20-Grad-Marke überschritten. Es scheint dazu ausgiebig die Sonne. Die Woche verabschiedet sich für Sonnenfans also noch versöhnlich – nach einem ziemlich ungemütlichen Wochenstart mit viel Regen und in den höheren Lagen teilweise nochmals mit ein paar Schneeflocken. Zu Beginn der neuen Woche bleibt uns das sehr freundliche Wetter erhalten. Die Temperaturen steigen noch etwas an und liegen bei rund 25 Grad. tim