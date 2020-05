Aalener Kitas erweitern ab Montag die Notbetreuung

Aalen. Aalener Kitas erweitern die Notbetreuung ab Montag, 18. Mai und planen zum 25. Mai die schrittweise Ausweitung in Richtung eingeschränktem Regelbetrieb. Damit reagiert die Stadt Aalen auf die gemeinsame Pressemitteilung vom Donnerstag, 14. Mai, des Kultusministeriums, Städtetags, Gemeindetags und Landkreistags, bei der die Eckpunkte zur schrittweisen Öffnung der Kinderbetreuungsstätten vorgestellt wurden.

Die Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann führt in der Pressemitteilung aus, dass „die Ausweitung selbstverständlich nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Wie die zeitliche Umsetzung in der jeweiligen Einrichtung vor Ort erfolgt, hängt darüber hinaus maßgeblich von der jeweiligen räumlichen und personellen Situation ab, so Eisenmann.

Aalener Kitas gehen mit Eltern ins Gespräch

„Eine weitere Entlastung der Familien und die Rückkehr der Kinder in unsere Bildungs- und Betreuungsangebote liegt der Stadt Aalen mit ihren Kita-Trägern sehr am Herzen“, betont Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Daher werden die Kitas der Stadt Aalen im Laufe der kommenden Woche mit den Eltern der 2500 Aalener Kita-Kinder ins Gespräch gehen und das Interesse an der Teilnahme an einer rollierenden Betreuung erfragen. Aktuell werden etwa 250 Kinder in den Aalener Kitas notbetreut, im Schulbereich sind es etwa 90 Kinder. Die Tendenz ist steigend. „Ziel ist es möglichst allen Familien zumindest eine zeitweise Betreuung anzubieten und die herausfordernde familiäre und berufliche Situation zu entlasten", betont Rentschler.

Ab Montag, 18. Mai wird die Notbetreuung ausgeweitet

Nach Einigung mit den Kitaträgern werden bereits ab Montag, 18. Mai, folgende Kinder zusätzlich in die Notbetreuung nach dem Ausnahmetatbestand der Corona-Verordnung aufgenommen:

Kinder, bei denen durch eine sonderpädagogische oder interdisziplinäre Frühförderung eine Entwicklungsverzögerung im sozial/emotionalen, geistigen, sprachlichen oder körperlichen Bereich festgestellt wurde und diese aktuell im Rahmen einer Frühförderung gefördert werden. Die Frühförderung muss durch eine Interdisziplinäre Frühförderstelle oder durch eine sonderpädagogische Frühberatungsstelle an einem Sonderpädagogischen Beratungszentrum (SBBZ) erfolgen.

Kinder, die Eingliederungshilfe durch den Landkreis erhalten

Ab Montag, 25. Mai Regelbetrieb

Ab Montag, 25. Mai, will die Stadt Aalen gemeinsam mit den freien und kirchlichen Kita-Trägern die Umsetzung eines eingeschränkten Regelbetriebs starten. Ab sofort wird mit Hochdruck an den vom Land beschriebenen individuellen Konzepten gearbeitet. Angesichts der bestehenden Vorgaben des Gesundheits- und Infektionsschutzes bei gleichzeitig begrenzten räumlichen und personellen Ressourcen stehen die Leitungen der Kitas und ihre Träger vor einer sehr großen Herausforderung.

Die Gruppengröße wird zu 50 Prozent reduziert

Der Betreuungsumfang richtet sich nach den vorhandenen Personalressourcen in der Kita und der zulässigen Höchstzahl an Notbetreuungsplätzen je Einrichtung auf Grundlage der Corona-Verordnung. Maximal zulässig ist die Hälfte der in der Betriebserlaubnis genehmigten Gruppengröße, das heißt: nur maximal 50 % der Kinder können jeweils gleichzeitig vor Ort betreut werden.

Das Land weist explizit darauf hin, dass bis zum Ablauf des 15. Juni der reguläre Kindergartenbetrieb weiterhin untersagt ist.

Elternbeiträge werden tageweise erhoben



Für die Teilnahme am rollierenden System werden Elternbeiträge tageweise erhoben. Je Betreuungstag wird ein Zwanzigstel des Monatsbeitrags für den ursprünglich gebuchten Betreuungsumfangs im Nachgang in Rechnung gestellt. Die Platzvergabe läuft über die Kita, in der das Kind bisher betreut wurde. Die Kitas sind telefonisch erreichbar.