Die bunte Welt der Masken

Aalen/Schwäbisch Gmünd

Kaum etwas polarisiert in der Coronakrise so, wie die Maskenpflicht. Die meisten Zuschriften an uns sind in ihrer Wortwahl so kritisch-deftig, dass wir sie nicht wörtlich wiedergeben können. Klar ist: Nicht jeder ist mit dieser Pflicht einverstanden.

Dennoch prägen die Masken derzeit das Alltagsbild, das wir hier dokumentieren möchten. Manche tragen humorvolle Masken, andere bekennen sich zu ihrem Lieblingsverein und manche nutzen sie für klare Botschaften. Eines zeigen die vielen Zusendungen an uns: Wie viel Kreativität in unseren Leserinnen und Lesern steckt.

Aus allen Einsendungen haben wir drei „Heimatliebe“-Bücher im Wert von jeweils 29.90 Euro verlost. Die Gewinner Tanja Härtelt, Pascal Zuber und Marlies Rettenmaier werden benachrichtigt. Herzlichen Dank allen Einsendern! dat