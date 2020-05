Mack: Land erlässt Eltern zwei Raten für Schüler-Monatskarten

Stuttgart/Aalen/Ellwangen. Das Landeskabinett hat in der Sitzung am Dienstag (12. Mai) entschieden, die Familien von diesen Kosten zu entlasten. Der Landtagsabgeordnete Winfried Mack begrüßt diesen Entschluss: „In der aktuellen Situation müssen Familien besonders viel leisten, daher möchten wir sie mit dieser Maßnahme finanziell unterstützen. Aber auch die von der Corona-Krise schwer getroffenen Busunternehmen werden so entlastet.“

Die zunächst diskutierte Lösung über eine Änderung des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes

(LGVFG) hätte eine deutliche Verspätung bedeutet. „Ich bin froh, dass der Vorschlag der CDU-Fraktion

umgesetzt wurde und die Unterstützung jetzt so schnell bei den Familien ankommen wird.“, erklärte der

Abgeordnete. Die CDU-Landtagsfraktion hatte vorgeschlagen, die Mittel stattdessen unbürokratisch direkt

auszuzahlen. „Das wird nun genauso umgesetzt. Vorgesehen ist, dass zwei Monatsraten der Abos nicht abgebucht werden.“, so Winfried Mack.

In welchem Monat die Abbuchung ausgesetzt werde, könne aus organisatorischen Gründen je nach Verbund variieren. „Wir brauchen jetzt, aber auch nach der Krise einen stabilen Nahverkehr“, betonte der Landtagsabgeordnete. Für diese Entlastung der Familien wendet das Land bis zu 36,8 Millionen Euro auf.

Das ergänzt die unbürokratische Soforthilfe über 200 Millionen Euro für die Städte, Gemeinden und Landkreise. Gleichzeitig trage diese Maßnahme zur Stabilisierung der Einnahmesituation im ÖPNV mit seinen zahlreichen mittelständischen Busunternehmen bei, so Mack weiter. Denn durch diese Unterstützung kann vermieden werden, dass in den kommenden Monaten mit wenig Schultagen die Schüler-Abos teilweise gekündigt werden.