Sieger-Köder-Ausstellung wieder geöffnet

Nach zwei Monaten Zwangspause wegen Corona ist die Ausstellung „Der stille Klang – Sieger Köder in Wasseralfingen“ in der Museumsgalerie im Bürgerhaus Wasseralfingen ab Samstag, 16. Mai, wieder geöffnet. Die Ausstellung wird bis 13. September verlängert und kann samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Das Museum ist mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen wie Desinfektionsspender und Plexiglas ausgestattet. Um den Begegnungsverkehr zu vermeiden und stets den Mindestabstand einhalten zu können, sind entsprechende Bodenmarkierungen und Wegweisungen angebracht. Beim Besuch der Ausstellung müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Führungen finden derzeit nicht statt.

Die erläuternden Texte im Rahmen der Ausstellung geben aber wichtige Hinweise auf Leben und Arbeit von Sieger Köder. So wird die Ausstellung auch ohne Führung zum Kulturgenuss. Weitere Infos unter www.sieger-koeder-wasseralfingen.de oder Telefon (07361) 97910 oder per E-Mail an rathaus.wasseralfingen@aalen.de