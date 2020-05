SchwäPo-Schutzmasken-Aktion

Aalen. Sie haben noch nicht die passende Maske? Silke Rothenhäusler, ehemalige Besitzerin vom Stofftreff in Aalen, fertigt für in Handarbeit einige schicke Modelle in sieben Farben: zweilagig aus Baumwolle gefertigt, mit der Möglichkeit, einen Filter dazwischen zu schieben. Sie sind bei 60 Grad waschbar.

Jetzt gibt es eine SchwäPo-Aktion: Die ersten zehn Anrufer erhalten eine Maske gratis, wenn sie eine 2. Maske kaufen; Kosten 12 Euro/Stück; für SchwäPo-Leser nur 9,90 Euro/Stück (bei Selbstabholung; bei Versand 2 Euro Porto, deutschlandweit). Die Rabatt-Aktion ist zeitlich befristet bis 30. Mai.

Infos oder Bestellung per E-Mail an kreativ@famikra.de oder Telefon mobil 01776785645.