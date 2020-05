Unfall auf der B 19

Aalen. Wie die Polizei meldet, kam es am Freitag, kurz nach 14 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B 19 zwischen den Anschlussstellen Unterkochen und Aalen bei dem eine Person verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Papierfabrik.

Laut Polizei fuhr eine 65 Jahre alte Frau in einem Toyota Yaris auf der B 19 von Oberkochen in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafes geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 54-Jährigen zusammen. Das teilt die Polizei mit.

Die 65-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Die B 19 musste zur Unfallaufnahme und zum Abschleppen der Fahrzeuge bis 14.45 Uhr komplett gesperrt werden. Die Fahrspur in Richtung Oberkochen blieb bis 15.20 Uhr gesperrt.