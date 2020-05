Aalener Gastronomen freuen sich auf Wiedereröffnung

Aalen. Am Montag, 18. Mai, dürfen Speisegaststätten wieder ihre Türen öffnen und Gäste bewirten. Darüber freut sich auch das Team vom Rosmarie in Aalen. Am Samstagvormittag springen Jasmina Kralj, Loredana Kammler und Karen Kronwald vor Freude in die Luft. Doch bis zur Eröffnung muss noch einiges getan werden: Stühle rutschen und Tische putzen ist angesagt. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach der Schließung aufgrund der Corona-Krise laufen auf Hochtouren.

Welche Auflagen für die Gastronomen gelten und auf was Gäste beim Restaurantbesuch achten müssen, können Sie in diesem Artikel lesen.