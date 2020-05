Autofahrer drängt Fahrradfahrer gegen Bordsteinkante

Aalen. Beim Überholen drängte ein bisher unbekannter Autofahrer am Samstagvormittag gegen 11 Uhr einen 77 Jahre alten Fahrradfahrer an der Einmündung zu Humboldstraße in Aalen so weit gegen den Bordstein, dass dieser die Kontrolle verlor und stürzte. Laut Polizeiinformationen verletzte sich der 77-Jährige leicht und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 07361/524-0 zu melden.